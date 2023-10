Mbappé : Le Real Madrid confirme son transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Karim Benzema ayant décidé de quitter le Real Madrid l'été dernier, le club merengue devrait logiquement se mettre en quête d'un nouvel attaquant de premier choix lors du prochain mercato estival. Et un joueur merengue semble confirmer la piste menant à Kylian Mbappé...

C'est la révolution dans le secteur offensif du Real Madrid ! Karim Benzema a quitté l'écurie espagnol l'été dernier pour aller en Arabie Saoudite, et les spéculations vont toujours bon train au sujet de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain.

Mbappé : La presse étrangère annonce un clash au PSG https://t.co/GcYkzOl09p pic.twitter.com/5qkw7NJpGX — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

« Benzema devait rester »

Interrogé par Relevo, Joselu se confie tout d'abord sur le départ surprise de Karim Benzema l'été dernier : « En théorie, au début, l'intention que je connaissais était que Karim allait rester. Et j'étais heureux de pouvoir partager un vestiaire avec lui. Il a décidé de partir mais pour moi l'important était d'être là et de transmettre sur le terrain ce que j'avais appris toutes ces années », indique le buteur du Real Madrid.

« Le club veut faire venir le meilleur »