Il dénonce un mensonge sur son transfert au Real Madrid !

Ayant perdu Karim Benzema, qui a signé à Al-Ittihad cet été, le Real Madrid devait se trouver un nouvel attaquant de pointe. Le club madrilène s'est alors attaché les services de Joselu. Mais Luis Garcia n'a pas vraiment digéré son départ de l'Espanyol Barcelone. Le buteur de 33 ans a alors souhaité rétablir la vérité sur son transfert au Real Madrid.

Avec le départ de Karim Benzema vers Al-Ittihad cet été, le Real Madrid s’est attaché les services d’un nouvel attaquant de pointe avec Joselu. Le buteur de 33 ans est arrivé en prêt avec option d’achat en provenance de l’Espanyol Barcelone. Mais son départ n’a pas spécialement enchanté Luis Garcia. Le coach du club catalan l’a d’ailleurs fait savoir dans un entretien accordé à AS . « C'était une gestion qui devait se faire sans directeur sportif. Cette possibilité s’est présentée et le club a décidé ce qui lui paraissait le plus pratique. Chacun choisit son avenir, sa façon de quitter les lieux. Je suis d'avis qu'il faut toujours essayer de quitter les lieux par la grande porte, en essayant d'être un gentleman, en remerciant les équipes où l'on se trouve » avait-il lancé il y a quelques semaines.

«Il m'a dit que c'était une opportunité unique pour moi»

Joselu a alors souhaité rétablir la vérité sur son transfert au Real Madrid. « Est-ce que les propos de Luis Garcia m’ont dérangés ? Oui en effet. Parce que ce n'étaient pas les mots que je lui avais dit quand j'allais partir de là. Il m’a transmis tout le contraire des propos qu’il a prononcés lors de la conférence de presse. Quand les rumeurs ont commencé à se répandre, il m'a dit que c'était une opportunité unique pour moi et qu'il ne compterait pas sur moi l'année prochaine sachant que je voulais partir. Cela m'a beaucoup dérangé car à ce moment-là il m'a transmis ses pensées, qui étaient plutôt positives. Puis je l'ai découvert deux mois et demi plus tard et je n'ai trouvé aucune raison à ces déclarations » a confié le buteur du Real Madrid à Relevo .

«Ce n'est pas vrai», Joselu charge Luis Garcia