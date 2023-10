PSG : Le vestiaire du Real Madrid se lâche sur Mbappé

Pierrick Levallet

Cet été, le mercato a une nouvelle fois été rythmé par le feuilleton Kylian Mbappé. L'international français a refusé de lever son option pour prolonger jusqu'en 2025 au PSG, relançant ainsi totalement son avenir. Le Real Madrid a notamment suivi tout cela de très près. Et dans le vestiaire madrilène, on avoue avoir cru à une arrivée de la star de 24 ans cet été.

Le feuilleton Mbappé affole le PSG et le Real Madrid

Finalement, le calme est revenu entre Kylian Mbappé et le PSG. Une prolongation serait même envisagée. Le Real Madrid ne l’aurait cependant pas oublié. Le10Sport.com est d’ailleurs en mesure de vous confirmer que l’avenir de Kylian Mbappé est encore incertain dans la capitale. Et dans le vestiaire madrilène, on avoue avoir cru à une arrivée du capitaine des Bleus cet été.

«On avait l'impression qu'il était très proche»