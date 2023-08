Mbappé : Le PSG annonce un scénario catastrophe

Thibault Morlain

C’est désormais acté, le PSG veut se séparer de Kylian Mbappé lors de ce marché des transferts. L’objectif est maintenant de trouver preneur pour le Français. Les regards se tournent alors vers le Real Madrid, mais pour le moment, la Casa Blanca est plutôt discrète pour Mbappé. Et voilà qu’au PSG, on s’attend à un scénario catastrophe. Explications.

Tandis que Kylian Mbappé s’entraîne actuellement à l’écart avec les indésirables du PSG, son avenir est au coeur de toutes les discussions. Le Français souhaite honorer sa dernière année de contrat, un scénario impensable pour les Parisiens. Pas questions pour eux de laisser partir Mbappé libre en 2024. Un transfert est donc la priorité. Mais encore faut-il que les offres arrivent pour le champion du monde 2018.

Une offre du Real Madrid pour Mbappé ?

Forcément, quand on évoque un transfert de Kylian Mbappé, on pense au Real Madrid. Il n’y aurait que cette destination possible pour le joueur du PSG. Mais pour le moment, les Merengue n’auraient fait aucune offre et une proposition ne devrait pas arriver tout de suite pour Mbappé.

« Une offre, mais au tout dernier moment »