Mbappé - PSG : Un transfert historique est annoncé

Ce ne serait plus qu'une question de temps avant que Kylian Mbappé ne finisse pas rejoindre le Real Madrid. Le deal pourrait bien être bouclé dès le début du mois d'août et atteindre les 230M€, ce qui ferait du joueur français la recrue la plus chère de l'histoire devant un certain Neymar (222M€ en 2017).

Ce lundi 31 juillet est une date importante dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur parisien a jusqu'à minuit pour lever l'option de prolongation présente dans son contrat. Dans le cas contraire, son départ pourrait devenir concret. Le PSG devrait faire le nécessaire pour le vendre au Real Madrid, son choix numéro un, dès le début du mois d'août. Mais il ne faut pas s'attendre à un geste ou à une déclaration de Kylian Mbappé avant le 1er août, date à laquelle il percevra une prime de fidélité de 60M€.

PSG : Dembélé reçoit un coup de pression pour son transfert https://t.co/MpGWjqvkhi pic.twitter.com/iuqQ4oieVi — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Kylian Mbappé au Real Madrid, une simple question de temps

« Je pense que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid cet été. Je pense que ça va arriver. Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid, le Real Madrid le veut maintenant, et le PSG veut le vendre. Toutes les parties veulent que cela se produise. C'est pourquoi je donne 100% de réussite à ce transfert » a annoncé Julien Laurens lors d'un talk-show organisé par ESPN.

Un transfert à 230M€ évoqué

Autre journaliste présent sur le plateau, Rodrigo Faez est du même avis. Selon lui, les deux parties devraient réussir à trouver un accord dans les prochains jours, mais le transfert ne devrait pas être officialisé avant la deuxième semaine d'août. Dans ce dossier Mbappé, le PSG espérait récupérer pas moins de 250M€. Mais finalement, le Real Madrid ne devrait payer que 230M€. Une somme, qui permettra, tout de même, au joueur français de devenir la recrue la plus chère de l'histoire juste devant Neymar et ses 222M€.