Mbappé : Le clan Luis Enrique répond au PSG, c’est la crise !

Luis Enrique déjà sur le départ ? C'est ce que laisse entendre certaines sources venues d'Espagne. Lassé par les rumeurs autour des départs de Kylian Mbappé et de Luis Campos, le technicien penserait à claquer la porte selon les informations de Marca. Une information démentie par l'entourage de Luis Enrique, qui reconnait, toutefois, une relation tendue en interne.

Devant les caméras, Luis Enrique est tout sourire. Le technicien espagnol a profité de la tournée estivale organisée en Asie pour s'intégrer dans le groupe parisien, mais aussi à s'acclimater à un nouvel environnement, celui du PSG, où le moindre dossier peut prendre d'énormes proportions. Luis Enrique a découvert cette facette du projet à travers le dossier Kylian Mbappé. Son refus de prolonger a provoqué d'énormes tensions en interne. Le Qatar ne voudrait plus entendre parler de lui et cherche une équipe désireuse de le récupérer. Le départ de Mbappé pourrait faire une victime : Luis Campos. Proche de l'international français, le Portugais est sur un siège éjectable selon les informations du Parisien et de L'Equipe.

La presse espagnole lâche une bombe sur Luis Enrique

Pour Luis Enrique, ce serait la goutte de trop. Selon les informations de Marca, le nouvel entraîneur du PSG serait lassé par l'agitation au sein du club parisien, qui perturbe la préparation estivale. Le technicien ne s'attendait pas à un tel désordre et songerait déjà à quitter le PSG. Surtout que son bras droit, Rafel Pol, envisagerait de retourner en Espagne pour raisons personnelles.

Le clan Luis Enrique dément, mais annonce des tensions