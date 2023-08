Mbappé - Luis Enrique : Une nouvelle bombe secoue le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi soir, la presse espagnole lâche une bombe, qui, si elle est vérifiée, pourrait ébranler le projet QSI. Arrivé sur le banc du PSG il y a seulement quelques semaines, Luis Enrique s'interrogerait sérieusement sur son avenir dans la capitale. En cause, les possibles départs de Kylian Mbappé, de Luis Campos, mais aussi de son adjoint Rafel Pol.

Actuellement en Corée du Sud, Luis Enrique profite de cette préparation estivale pour insuffler un nouveau souffle au PSG. Son expérience et son professionnalisme auraient déjà fait mouche dans le vestiaire parisien. Interrogé après la victoire de son équipe face au Jeonbuk Hyundai Motors FC (3-0), Luis Enrique n'a désormais qu'une envie, découvrir le Parc des Princes . « Je suis ravi, j'ai hâte de découvrir le Parc des Princes en tant qu'entraîneur du PSG, et découvrir nos supporters. Et je suis sûr que nous allons prendre du plaisir cette saison » a confié le successeur de Christophe Galtier. Mais en aura-t-il seulement la possibilité ?

Luis Enrique s'interrogerait déjà sur son avenir

Car ce jeudi soir, Marca vient lâcher une véritable bombe sur l'avenir de Luis Enrique. Selon le média espagnol, le nouvel entraîneur du PSG penserait déjà à claquer la porte. Le manque de visibilité sur le projet sportif en serait la cause principale. Il faut dire que le Qatar a d'énormes dossiers à gérer durant cette intersaison, à commencer par celui concernant Kylian Mbappé.

Luis Enrique vit des débuts agités au PSG