Mbappé : Le boss du PSG lâche un bombe à son vestiaire

A la suite de « discussions très constructives et positives », le PSG a décidé de réintégrer Kylian Mbappé dans son premier groupe d'entrainement ce dimanche. Présent lors de la séance de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé lui-même le retour de son numéro 7, ajoutant qu'il allait rester à Paris cet été.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a rempilé avec le PSG pour une durée de deux saisons, plus une en option. Toutefois, comme il l'a annoncé à sa direction par le biais d'une lettre, le numéro 7 parisien a décidé de ne pas activer la clause pour rempiler jusqu'au 30 juin 2025.

PSG : Surprise, Mbappé a changé d'avis https://t.co/7warDFxxkg pic.twitter.com/4ixSQxYaYd — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Al-Khelaïfi annonce que Mbappé va rester au PSG

Alors que Kylian Mbappé est engagé jusqu'au 30 juin 2024, le PSG refuse de le voir partir pour 0€ à l'issue de son bail. Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de le placer sur le marché pour boucler son transfert lors de ce mercato estival. Et pour pousser Kylian Mbappé - qui a annoncé vouloir honorer son contrat jusqu'au bout - à prendre le large à l'intersaison, le président du PSG l'a mis à l'écart du groupe de Luis Enrique ; le privant d'ailleurs de la tournée en Asie. Mais ce dimanche, le PSG est revenu sur son choix, annonçant le retour de Kylian Mbappé avec l'équipe première. « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin », a posté le club de la capitale sur son compte X .

«Mbappé est investi pour le club et fait son retour»