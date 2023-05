Mbappé l’attend au PSG, une offre va partir

Pierrick Levallet

Désireux de recruter un nouveau buteur pour accompagner Kylian Mbappé, le PSG pense notamment à aller chercher Randal Kolo Muani. Toutefois, l'attaquant de l'Eintracht Francfort aurait également tapé dans l'oeil de Manchester United et du Bayern Munich. Et ces deux clubs ne devraient plus tarder à dégainer pour convaincre le joueur de 24 ans.

Lors du prochain mercato estival, un nouvel attaquant de pointe pourrait bien débarquer au PSG. Luis Campos aurait l’intention de recruter un numéro 9 cet été pour épauler Kylian Mbappé. Dans cette optique, le conseiller football parisien explore plusieurs pistes. Si les noms de Victor Osimhen ou encore Harry Kane ont été cités, Randal Kolo Muani figure également sur la liste de Luis Campos.

Le PSG cible un pote de Mbappé

Le10Sport.com peut d’ailleurs vous confirmer que le PSG fait bien partie des prétendants pour Randal Kolo Muani. Le club de la capitale peut d’ailleurs compter sur Kylian Mbappé pour le convaincre de signer à Paris. Mais l’international français aurait néanmoins également tapé dans l’oeil de Manchester United et du Bayern Munich. Et les deux clubs ne devraient plus tarder à passer à l’action.

Ça va dégainer pour Kolo Muani