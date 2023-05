Coup de théâtre, le PSG a trouvé le remplaçant de Messi

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi se rapproche de plus en plus d'un départ du PSG. D'ailleurs, le club de la capitale aurait prévu de construire son équipe sans La Pulga cet été. Luis Campos serait déjà à la recherche du remplaçant de l'Argentin. Et plusieurs profils auraient été identifiés.

Que fera Lionel Messi cet été ? Personne ne le sait pour le moment, mais une tendance claire commence à se dessiner. Suspendue par le PSG après son voyage en Arabie Saoudite, La Pulga se rapproche de plus en plus d’un départ puisque son contrat expire en juin prochain et qu’il n’a toujours pas prolonger. D’ailleurs, le club de la capitale n’aurait pas changé son cap vis-à-vis de la saison prochaine.

Plusieurs profils identifiés pour remplacer Messi au PSG

Comme le rapporte RMC Sport , le PSG voudrait construire autour de Kylian Mbappé, et sans Lionel Messi. La formation parisienne devra néanmoins lui trouver son remplaçant. Et dans cette optique, plusieurs profils auraient été identifiés par Luis Campos. À voir maintenant sur qui le PSG arrivera à mettre la main cet été.

Campos s'active sur le mercato

Luis Campos s'activerait déjà pour la succession de Lionel Messi. Ces dernières semaines, plusieurs options ont été évoquées pour l’attaque du PSG. Les noms de Victor Osimhen, Harry Kane ou encore Randal Kolo Muani ont été annoncés. Luis Campos multiplierait les pistes sur le mercato. À suivre...