Mbappé l'attend au PSG, le Qatar va dégainer

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut s'offrir les services de Bernardo Silva, qui est attendu par Kylian Mbappé à Paris. Comme confirmé par la presse britannique, le club de la capitale a tenté de boucler le transfert du Portugais à plusieurs reprises et devrait repasser à l'offensive pour cet été.

Etincelant sous les couleurs de Manchester City, Bernardo Silva a tapé dans l'oeil du PSG il y a de longues semaines. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé (24 ans) et Luis Campos poussent pour la signature du Portugais depuis presque un an.

Le PSG veut retenter le coup Bernardo Silva

Selon nos informations du 7 mai, le PSG est déjà passé à l'action pour boucler un transfert lors du prochain mercato estival. En effet, le club de la capitale a fait connaitre ses intentions envers Bernardo Silva et est prêt à dégainer une offre. Autant d'indiscrétions confirmées par la presse britannique ce mercredi.

Le PSG va repasser à l'offensive