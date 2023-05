Mourinho au PSG, l’appel est lancé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la saison éprouvante du PSG, Christophe Galtier est logiquement fragilisé. Plusieurs noms circulent pour sa succession, dont celui de José Mourinho. Le 10 Sport vous a toutefois révélé que le Portugais était très loin de la capitale, information confirmée par Le Parisien, mais cela n’empêche pas David Ginola d’espérer voir arriver le Special One.

Christophe Galtier va-t-il survivre à la saison ratée du PSG ? C’est actuellement la tendance comme vous l’a révélé le10sport.com, mais cela n’empêche pas l’entraîneur français de se retrouver dans une position délicate, lui qui n’a jamais fait l’unanimité depuis sa signature. Plusieurs noms sont évoqués pour sa succession, dont celui de José Mourinho. Le10sport.com vous a toutefois assuré que l’entraîneur de la Roma n’était pas dans les plans de Luis Campos, une information confirmée ce mercredi par Le Parisien .



« C’est un garçon comme José Mourinho qu’il faut »

Ainsi, José Mourinho est très loin du PSG, mais cela n’empêche pas David Ginola de valider cette piste pour le banc parisien. « Cela fait des années que l'on entend parler de Mourinho au PSG. On parle de Guardiola comme un entraîneur de légende, Mourinho en est un aussi. Si aujourd’hui, il y a quelqu’un dans le vestiaire qui pourrait arriver à sacraliser l’ensemble de ces talents et faire en sorte que tout se passe mieux, je pense que c’est un garçon comme José Mourinho qu’il faut », estime l’ancienne star du PSG sur Canal +.

« C’est quelqu’un qui aura le respect de ses joueurs »