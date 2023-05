Mbappé l’attend au PSG, ça s’active en coulisses

Hugo Chirossel

Luis Campos est déjà au travail afin de dessiner l’effectif de la saison prochaine. En ce sens, le conseiller sportif du PSG est à la recherche d’un attaquant complémentaire avec Kylian Mbappé. Le nom de Victor Osimhen a été évoqué ces dernières semaines. Naples aurait d’ailleurs formulé une offre de 25M€ pour recruter son successeur.

« Concernant la construction de l'effectif et ce que nous devons améliorer, un gros travail est fait par Luis Campos et le président (Nasser Al-Khelaïfi). Au moment où je vous parle, je suis concentré sur Auxerre et les deux derniers matchs . » En conférence de presse vendredi, Christophe Galtier a annoncé que le PSG était déjà très actif en interne dans l’optique du mercato estival.

Le PSG s’intéresse à Osimhen

Selon nos informations, Luis Campos a fait de Bernardo Silva sa priorité cet été. Mais le conseiller sportif du PSG souhaite également recruter un attaquant de pointe, complémentaire avec Kylian Mbappé. Un joueur qui pourrait être Victor Osimhen, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Naples.

Beto pour remplacer Osimhen ?