Mbappé l’attend à Paris, Guardiola lui fait une fleur

Dans le cadre du prochain mercato, le PSG songerait à Harry Kane afin de satisfaire Kylian Mbappé qui voudrait un attaquant autour duquel il pourrait tourner. Un temps intéressé, Pep Guardiola a reconnu que Manchester City n’était plus dans le coup.

Kylian Mbappé aurait reçu des garanties au moment des discussions au printemps 2022 au sujet de sa prolongation de contrat au PSG. Et parmi elles, un recrutement précis lui aurait été évoqué avec notamment un attaquant de pointe autour duquel le champion du monde tricolore allait pouvoir tourner.

Harry Kane dans le viseur du PSG, Manchester City se retire

Finalement, aucun attaquant outre qu’Hugo Ekitike n’a déposé ses valises au PSG depuis l’été dernier et Kylian Mbappé a même dû occuper un rôle de piston à certains moments. Une situation qu’il n’a pas apprécié et il ne s’en est pas caché à deux reprises. D’après divers médias, Luis Campos s’intéresserait notamment à Harry Kane en marge du prochain mercato estival alors que Kane est sous contrat à Tottenham jusqu’en juin 2024. Et alors que Manchester United et le Bayern Munich partageraient la même idée que le PSG avec Harry Kane, Manchester City n’est plus dans la course.

