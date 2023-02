Le PSG a voulu faire capoter une grosse opération du mercato

Thomas Bourseau

Pendant une grande partie du mercato hivernal, le PSG se serait montré indécis quant au dossier Keylor Navas allant jusqu’à penser qu’il fallait le conserver en tant que doublure de Gianluigi Donnarumma. Son prêt, Navas se le devrait à lui-même.

Pourtant indiscutable et pilier des deux parcours du PSG en finale et en demi-finale de Ligue des champions en 2020 et 2021, Keylor Navas a progressivement été relayé au second plan avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma à l’été 2021. Au point où le triple vainqueur de la C1 a été prêté pendant le mercato hivernal et ce, jusqu’à la fin de la saison, à Nottingham Forest.

Le propriétaire de Nottingham Forest à l’origine du coup Navas

D’ailleurs, Evangelos Marinakis aurait joué un rôle phare dans l’opération Keylor Navas. D’après The Daily Telegraph , le propriétaire de Nottingham Forest aurait été à l’origine de l’ouverture du dossier bien que beaucoup au sein du club auraient jugé la venue de Navas comme étant irréalisable, privilégiant l’option Sergio Rico. Et dès les premiers contacts avec le directeur sportif Filippo Giraldi, Luis Campos se serait montré positif quant à la faisabilité de l’opération.

Le PSG aurait souhaité conserver Navas et a compliqué le prêt du gardien