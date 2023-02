Le PSG perd une star, elle se lance un objectif colossal

La rédaction

Le PSG ne s’est pas renforcé pendant le mercato hivernal, mais dans le sens des départs, le club de la capitale a souhaité dégraisser son effectif. Ainsi, Keylor Navas, élément important des dernières campagnes du PSG, a rejoint Nottingham Forest en prêt jusqu’à la fin de la saison. Et ce dernier s'est lancé un énorme objectif en Premier League.

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas s’en est allé en prêt. C’est à Nottingham Forest, actuel 13ème de Premier League que le gardien de 36 ans va tenter de rebondir après une période compliquée au PSG. Alors que ce départ a pu surprendre, le principal intéressé s'est expliqué lors d'un entretien accordé au site officiel de Nottingham Forest.

Keylor Navas très enthousiaste à l’idée d’évoluer à Nottingham

« Je suis très content d’avoir eu cette opportunité. Aller à Nottingham, c’est une opportunité, on va en profiter. J’ai choisi ce club, parce que c’est une équipe qui a un bon projet, de grands joueurs et qui joue en Premier League. C’est un défi. Ils ont de grands supporters, c’est l’endroit idéal. Je veux continuer à faire de grandes choses dans ma carrière et Nottingham est une opportunité en or pour jouer en Premier League » , a confié Keylor Navas.

Navas veut aider Nottingham à se maintenir