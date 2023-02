C’est confirmé, l’OM a un autre ennemi que le PSG

Arnaud De Kanel

En plus du PSG, de l'OL ou encore des Girondins de Bordeaux, l'OM voit naitre une nouvelle rivalité. Le club phocéen affrontera l'OGC Nice ce dimanche dans un derby de la Méditerranée qui s'annonce bouillant. Les antécédents récents de leurs dernières confrontations n'ont pas suffi, Nice a remis une pièce dans la machine en dérobant Terem Moffi aux Olympiens.

La guerre se poursuit entre l'OM et l'OCG Nice. Après une lutte acharnée sur le mercato, les deux clubs méditerranéen s'affronteront dimanche au Vélodrome pour un choc qui s'annonce électrique. La rivalité entre Marseillais et Niçois ne cesse de grandir ces dernières saisons, le transfert de Terem Moffi risque de ne rien arranger.

À peine arrivé, il prépare du lourd à l’OM https://t.co/0T3a78Kl4z pic.twitter.com/VE24A9gb84 — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

Ça chauffe entre l'OM et Nice

Depuis les débordements du 22 aout 2021 où des supporters niçois étaient descendus sur la pelouse pour en découdre avec Dimitri Payet et les Marseillais, l'OM et Nice ne peuvent plus se voir. Un peu avant cela, il y avait eu une guerre pour signer Mario Balotelli. L'été dernier, c'est Bamba Dieng qui devait signer avant qu'il ne rate sa visite médicale à la surprise générale et pour des raisons encore floues. La rivalité a pris un autre tournant cet hiver.

Une bataille pour un transfert historique

L'OM et Nice voulaient casser leur tirelire pour Terem Moffi lors du mercato hivernal. Le club présidé par Pablo Longoria s'était mis d'accord avec Lorient pour un transfert de 30M€, un record. Les Aiglons étaient également déterminés à le signer et ont profité de la préférence de l'attaquant pour mener à bien leur opération. Plus grosse signature de l'histoire du club azuréen, Moffi retrouvera le Vélodrome ce dimanche. Didier Digard n'avait pas manqué de narguer l'OM en conférence de presse. La réponse des Olympiens est attendue sur le terrain.

Nice se cherche

Outre les faits précédemment énoncés, d'autres facteurs peuvent entrer en compte pour nourrir cette rivalité. Le premier est que l'écart s'est resserré entre les deux ces dernières saisons et que Nice peut regarder l'OM dans les yeux avec le projet Ineos. Enfin, la rivalité fait du bien à un OGC Nice en panne d'identité et qui n'a jamais vraiment réussi à faire avec l'AS Monaco un sommet électrique de notre championnat. L'OM étant le second club le plus proche géographiquement, l'occasion était toute trouvée pour faire naitre une nouvelle rivalité. Lorsque l'OM se déplace à Nice, c'est l'une des rares fois où l'Allianz Riviera fait le plein. Les dirigeants niçois voient donc d'un bon oeil cette guegerre. Prochain rendez-vous ce dimanche soir, 21h, au Stade Vélodrome.