OM : Il dénonce un gros mensonge sur le mercato

Poussé vers la sortie par l’OM depuis l’été dernier et son premier transfert avorté en direction de l’OGC Nice, Bamba Dieng a finalement rejoint le FC Lorient cet hiver. Pablo Longoria a pourtant expliqué lui avoir formulé une offre de prolongation de contrat, mais de son côté, l’attaquant sénégalais a fermement nié cette version des faits.

Interrogé jeudi en conférence de presse sur les différents dossiers mercato de l’OM, Pablo Longoria faisait quelques révélations sur le cas Bamba Dieng, vendu au FC Lorient cet hiver pour 7M€ : « Notre intention était de prolonger. Lorient nous a transmis une offre pour lui, son agent nous a répondu que le joueur voulait partir. Il faut être humain. C'était une situation d'équilibre entre le joueur et le club. On était à l'aise », a indiqué le président de l’OM. Mais Dieng affiche une autre version que celle de son ex-dirigeant…

Dieng dément pour la prolongation à l'OM

Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’attaquant sénégalais de 22 ans livre les coulisses de son départ de l’OM et dément les propos de Longoria : « Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille. On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l'équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu et c'est pour ça que je suis venu ici. C'est le foot, il y a des moments difficiles », indique Dieng.

Un challenge pour se relancer

La page OM étant désormais définitivement tournée, Bamba Dieng va donc pouvoir se focaliser pleinement sur ce nouveau challenge du côté du FC Lorient où il devrait être assuré d’une place de titulaire indiscutable en attaque avec le départ de Terem Moffi à l’OGC Nice. Reste à savoir si l’international sénégalais sera à la hauteur des espoirs placés en lui.