« Il voulait partir » : l’OM justifie ce gros dossier du mercato

La rédaction

L’OM a sûrement été l'un des clubs le plus actif sur le mercato hivernal. En plus des arrivées de Ruslan Malynovskyi , d’Azzedine Ounahi, et de Vitinha, le club marseillais s’est activé du côté des départs. L’attaquant Bamba Dieng a ainsi été vendu à Lorient pour 8M€. Pablo Longoria en a profité pour revenir sur ce départ.

Le transfert de Bamba Dieng de l’OM vers Lorient a visiblement satisfait toutes les parties concernées. Le président du club marseillais Pablo Longoria s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse. Il révèle notamment que l’OM souhaitait prolonger le Sénégalais, qui, lui, état bien décidé à partir.

« Il faut être humain »

Pablo Longoria a ainsi lâché à propos de Dieng : « Notre intention était de prolonger. Lorient nous a transmis une offre pour lui, son agent nous a répondu que le joueur voulait partir. Il faut être humain. C'était une situation d'équilibre entre le joueur et le club. On était à l'aise » .

«C'est un joueur spécial», l’OM boucle un gros coup et exulte https://t.co/Mw4nrefrNi pic.twitter.com/9bkkuPCFPq — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

Une opération satisfaisante