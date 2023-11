Mbappé : L’annonce qui fait trembler le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui concernant son mercato. Et pour cause, le Real Madrid, malgré son démenti, semble toujours en course pour le recruter libre, mais un autre club pourrait bien venir tout chambouler, à savoir l’Inter Milan. Thomas Ziliacus, qui a affiché son intention de racheter le club lombard, évoque en effet la perspective d’attirer l’attaquant du PSG.

C'est peut-être une révolution pour le football italien. En effet, le philanthrope finlandais Thomas Ziliacus semble avoir l'intention de racheter l'Inter Milan qui appartient pour le moment à la famille Zhang. Et le propriétaire du fonds d’investissement XXI Century Capital a déjà un projet colossal pour le club lombard qui pourrait bien concerner Kylian Mbappé.

Le PSG a vécu un moment difficile, ce joueur balance https://t.co/hgfjISCj72 pic.twitter.com/2HCJZDlaxJ — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

L'Inter bientôt rachetée ?

« Je pense savoir combien la famille Zhang veut. Et nous ne sommes pas loin de ce niveau désormais. Je suis sérieux, cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine, l'actuel propriétaire de l'Inter recevra une offre adéquate pour le rachat du club. Nous voulons racheter l’Inter et en faire le plus grand club du monde. Notre but sera de le faire encore plus grandir », confie-t-il pour TV Play , avant d’en rajouter une couche.

«S’offrir Kylian Mbappé ne sera désormais plus un rêve pour l’Inter»