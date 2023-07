Mbappé : La grande décision de Luis Enrique au PSG

Thibault Morlain

Christophe Galtier viré par le PSG, c’est désormais Luis Enrique qui officie en tant qu’entraîneur du club de la capitale. L’Espagnol est là depuis quelques semaines maintenant, mais voilà qu'il doit gérer déjà un climat tendu avec le feuilleton Kylian Mbappé. Pas facile donc pour Luis Enrique d’évoluer dans ce contexte, alors l’entraîneur du PSG a pris une grande décision.

En ce mercato estival, l’actualité du PSG est bien évidemment centrée sur le feuilleton Kylian Mbappé. Restera ? Ne restera pas ? Telle est donc la question avec le Français. Alors que l’avenir de Mbappé est donc au centre de toutes les discussions, Luis Enrique a tranché.

Luis Enrique garde le silence

Compte tenu du feuilleton Kylian Mbappé, la moindre intervention au PSG est scrutée de près. Toutefois, depuis sa conférence de présentation durant laquelle il avait été vague, l’Espagnol n'a plus jamais parlé de son numéro 7. Et pour cause... Selon les informations de RMC , Luis Enrique aurait pris la décision de ne pas s’exprimer sur Mbappé, préférant rester en dehors de ce dossier.

Le PSG le dispense de conférence de presse