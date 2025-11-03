Mbappé - Haaland : Le transfert de folie !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid semble préparer une folie sur le mercato. Les récentes tensions avec Xabi Alonso pourraient en effet pousser Vinicius Jr au départ. L’international auriverde n’accepterait plus vraiment sa situation chez les Merengue. Son transfert pourrait ainsi financer celui d’Erling Haaland, qui serait ainsi associé à Kylian Mbappé.

Vinicius Jr sur le départ au Real Madrid ? Sous contrat jusqu’en juin 2027, Vinicius Jr pourrait ainsi sérieusement envisager l’idée d’un départ. Les négociations avec le Real Madrid sont au point mort depuis un petit moment maintenant. Et l’attaquant de 25 ans aurait quelques options sur le mercato. Son transfert pourrait d’ailleurs financer une folie chez les Merengue.