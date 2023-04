Mbappé et le PSG plantés par une vieille connaissance ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG pour un retour libre cet été alors que son contrat avec la Juventus Turin arrive à expiration, Adrien Rabiot est un profil très apprécié par Kylian Mbappé. Mais le milieu de terrain français s’est confié sans détour sur les spéculations au sujet du PSG et jette un froid.

Interrogé lors du dernier rassemblement de l’équipe de France au sujet des qualités d’Adrien Rabiot, Kylian Mbappé a vanté les mérites de son ancien coéquipier du PSG, parti en 2019 : « C’est un joueur qui est arrivé à maturité, que ce soit d’un point de vue footballistique ou même dans sa vie. On voit que c’est un joueur et un homme complètement différent. J’ai eu la chance de le connaître à Paris il y a longtemps. On voit vraiment quelqu’un de posé, qui est sûr de sa force. Il sait ce qu’il fait. Personnellement, il m’apporte beaucoup de confiance. Quand je sais que je l’ai derrière moi, ça me donne beaucoup de confiance. Je sais qu’il y a du solide », a indiqué Mbappé. Et cela tombe bien, il pourrait retrouver Rabiot au PSG…

Il retrouve le PSG, ça va virer à l'humiliation ? https://t.co/GniS74x6cM pic.twitter.com/BToCRZvR1q — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Le PSG fonce sur Rabiot

À en croire les dernières tendances, le PSG envisage très sérieusement de récupérer Adrien Rabiot cet été, soit quatre ans après son départ, puisque le milieu de terrain arrive au terme de son contrat avec la Juventus Turin et ne devrait vraisemblablement pas prolonger. Mais qu’en est-il dans l’esprit du principal intéressé ? Est-il prêt à revenir au PSG ?

« Rien de spécial »