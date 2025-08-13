Mbappé - Départ du PSG : Il s’agace en direct !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, Gianluigi Donnarumma a annoncé que son aventure touchait à sa fin. Le portier italien, dont le contrat expire en juin 2026, a officialisé son départ à travers un communiqué. Ce feuilleton aura eu le don d’agacer Walid Acherchour, qui n’a pas manqué de faire un rapprochement avec le départ de Kylian Mbappé l’été dernier.

Gianluigi Donnarumma et le PSG, c’est terminé ! Alors que son contrat expire en juin 2026, le gardien de but de 26 ans a annoncé son départ ce mardi soir. Il faut dire que les négociations pour sa prolongation étaient au point mort depuis un moment, et l’arrivée récente de Lucas Chevalier a mis fin à tout suspens. Le feuilleton a toutefois eu le don d’agacer Walid Acherchour, qui l’a fait savoir en direct sur RMC.

«Moi ce qui m'agaçait, c'était cette hypocrisie» « Il y avait sûrement une prolongation, mais pas à la hauteur de ce que voulait Donnarumma. Luis Enrique assume ce choix. On est d'accord, ou on n'est pas d'accord, mais au moins on a un entraîneur qui a une vision et qui assume. Donnarumma a montré dans son communiqué que Luis Enrique voulait faire un choix sportif. C'est le football. Au moins maintenant on sait. Moi ce qui m'agaçait, c'était cette hypocrisie, ce côté "prolongation, pas prolongation" » a d’abord confié le chroniqueur dans l’After Foot.