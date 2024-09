Mbappé claque la porte, le PSG annonce une libération

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans passés au PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises. Arrivé au terme de son contrat, l’attaquant de 25 ans n’a pas voulu prolonger et c’est donc libre qu’il s’est engagé avec le Real Madrid. Bien évidemment, pour le club de la capitale, ce départ de Mbappé a été une énorme perte. Et si c’était finalement un mal pour un bien ? En effet, sans le Français, d’autres peuvent désormais prendre la lumière.

Si Kylian Mbappé avait accepté de prolonger avec le PSG en 2022, cette fois, il a préféré faire ses valises et partir libre. Arrivé au terme de son contrat à Paris, le Français a rejoint le Real Madrid. Un coup dur financier et sportif pour le club de la capitale. En effet, le PSG a perdu là un joueur capable de marquer plus de 40 buts par saison. Et alors qu’aucun joueur n’a été recruté pour le remplacer, Luis Enrique va donc devoir faire avec les joueurs de son effectif, dont Randal Kolo Muani.

« Là, on le sent presque libéré »

Après une première saison difficile au PSG, Randal Kolo Muani va devoir montrer autre chose avec le club de la capitale. Et voilà que le départ de Kylian Mbappé pourrait lui profiter. En effet, pour L’After Paris, Arthur Perrot, journaliste RMC, a avoué : « Cette saison, il est en train d’apprendre à être un peu plus dans la lumière et à prendre un peu plus les devants. Notamment sur le terrain. Là, on le sent presque libéré. Au club, on nous dit libéré parce que Kylian Mbappé est parti, il y a un peu plus de lumière à prendre, à capter pour ces autres joueurs qui sont en attaque ».

Barcola et Dembélé jubilent après le départ de Mbappé ?

Outre Randal Kolo Muani, ce départ de Kylian Mbappé profiterait également à Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. C’est Oumar Diakité, attaquant de Reims, qui l’avait expliqué, confiant : « Je ne pense pas que Paris soit devenu moins fort, certainement pas. On le voit avec leur début de saison ; ils sont bien, ils ont remporté tous leurs matchs, ils marquent beaucoup de buts. Le départ de Kylian Mbappé, ça leur a donné une force collective en plus. Mbappé, c'est un joueur fantastique qui peut décider à lui-seul le sort d'un match, mais son départ donne aussi un peu plus d'espace à d'autres joueurs comme (Bradley) Barcola ou (Ousmane) Dembélé ».