Mbappé - Benzema : Ils font capoter le transfert de l’été

En feu à Manchester City, Erling Braut Haaland justifie l’investissement des Skyblues l’été dernier. Le Real Madrid a manqué le coche et cet échec, le champion d’Europe le devrait à Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Erling Braut Haaland réalise déjà une saison remarquable à Manchester City et ce, bien que l’exercice n’ait pas encore touché à sa fin. Sur le point d’être sacré champion d’Angleterre avec les Skyblues , Haaland peut réaliser un triplé historique en remportant la FA Cup face à Manchester United et éventuellement la Ligue des champions en cas de qualification face au Real Madrid pour la finale de C1.

Haaland flambe à Manchester City

D’un point de vue personnel, Erling Braut Haaland ne cesse d’empiler les buts que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Si bien que pour le prix de son transfert à Manchester City et en provenance du Borussia Dortmund en mai 2022 avoisinant les 70M€, Haaland pourrait bien être le coup de l’été 2022. Manchester City a raflé le jackpot, et pourrait remercier Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Le Real Madrid a raté Haaland à cause… de Benzema et Mbappé ?