Mbappé arrive au Real Madrid, le vestiaire lui lâche un message

Jean de Teyssière

Au Real Madrid, Kylian Mbappé va tout redécouvrir. Un nouveau pays, un nouveau club, des nouveaux coéquipiers, une nouvelle façon de jouer et une nouvelle façon de gagner. Le vestiaire madrilène est impatient d’accueillir leur nouvelle star et le gardien titulaire cette saison, Andriy Lunin, lui souhaite de faire de nombreuses unes de journaux et a hâte d’apprendre à le connaître.

Mardi prochain, Kylian Mbappé sera présenté en grande pompe au stade Santiago Bernabeu. Le champion du monde 2018 devrait avoir droit à une présentation grandiose, jamais vue dans l’histoire. L’excitation est à son comble à Madrid, y compris dans le vestiaire de l’un des plus grands clubs du monde.

Mercato - Real Madrid : Il tente un transfert chez Guardiola ! https://t.co/tWN6eMBGhc pic.twitter.com/DMikGJlV18 — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Mbappé doit collectionner les unes de journaux

Dans une interview accordée à Marca, le gardien du Real Madrid, Andriy Lunin souhaite de belles choses à son futur coéquipier, Kylian Mbappé : « J'espère que Mbappé les gardera toutes (les unes de journaux). Si on veut tout gagner, pour lui les premières pages.... Les attaquants sont toujours devant, le travail des gardiens, des défenseurs et du pivot est un peu sale. La gloire revient aux attaquants, mais pour moi c'est parfait. Ce sont eux qui marquent les buts et qui font le spectacle. Surtout à Madrid, où se trouvent les meilleurs joueurs du monde. Pour moi, c'est une fierté de partager une équipe avec eux. Pour moi, faire des arrêts dans une équipe où ces joueurs marquent des buts est spécial. »

«Je veux vraiment découvrir Mbappé en tant que personne »

« Oui, surtout sur le plan personnel, parce qu'en tant que joueur, nous le connaissons tous. Je veux le voir à l'entraînement, au quotidien.... Parce qu'en match, il sera toujours le même, voire meilleur. Mais je veux vraiment découvrir Mbappé en tant que personne, poursuit Lunin. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et c'est intéressant d'avoir cette opportunité dans la vie, de voir comment il est en dehors des caméras, dans sa vie privée ? Il ne reste plus beaucoup de temps pour apprendre à le connaître. »