Mbappé a un plan machiavélique, le PSG a tout compris

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à la fin de la prochaine saison. Alors que des rumeurs l'annoncent au Real Madrid dès cet été, le numéro 7 parisien a démenti ces informations. Selon le PSG, Kylian Mbappé agirait de la sorte pour être en position de force lors d'éventuelles négociations pour prolonger son séjour à Paris.

Il y a tout juste un an, Kylian Mbappé a rempilé au PSG pour une durée de deux saisons, plus une en option. D'après les indiscrétions de L'Equipe , divulguées ce lundi soir, le capitaine de l'équipe de France a envoyé une lettre particulière à la direction parisienne. En effet, Kylian Mbappé a annoncé qu'il n'allait pas activer sa clause pour étendre son bail d'une année à Paris. Ainsi, le numéro 7 du PSG compte changer de club librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2024. D'ailleurs, Kylian Mbappé a confirmé ce jeudi en conférence de presse qu'il ne comptait pas quitter le club rouge et bleu cet été.

Le PSG redoute un sale coup de Mbappé

« Mon objectif est de continuer au club, de rester au PSG. Je suis prêt à revenir à la reprise » , a affirmé Kylian Mbappé. Mais à en croire le PSG, l'attaquant français aurait un plan machiavélique en tête.

PSG : En attendant Mbappé, un autre crack affole le mercato ! https://t.co/Nh4I9YodxJ pic.twitter.com/40jxQerSmn — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Un stratégie de Mbappé pour prolonger ?