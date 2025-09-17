Luis Enrique vire une star, la déclaration qui va faire parler au PSG !

Alexis Brunet

Alors qu’il s’était montré impérial en Ligue des champions la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a tout de même été poussé vers la sortie par le PSG. Luis Enrique ne comptait plus sur lui, préférant miser sur un gardien de but avec un meilleur jeu au pied. Présent en conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre Naples, l’international italien a justement été interrogé sur le sujet et sa déclaration devrait faire parler.

Cet été, le PSG a décidé de ne pas changer grand-chose dans son onze titulaire. Le club de la capitale n’a bouclé que trois arrivées, mais il y a toutefois un changement d’envergure. Alors que Gianluigi Donnarumma gardait les buts parisiens depuis plusieurs saisons, c’est maintenant Lucas Chevalier qui a cette responsabilité, car l’Italien est parti du côté de Manchester City.

Luis Enrique voulait un gardien avec un meilleur jeu au pied Si Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG, c’est avant tout parce qu’il n’était plus désiré. En effet, Luis Enrique a décidé cet été que son équipe avait besoin de changement au poste de gardien de but. L’entraîneur espagnol voulait mettre la main sur un portier possédant un meilleur jeu au pied, point faible de l’international italien. Lucas Chevalier a donc été choisi, lui qui brillait dans cet aspect du jeu du côté de Lille.