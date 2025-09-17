Luis Enrique vire une star, la déclaration qui va faire parler au PSG !

Alors qu’il s’était montré impérial en Ligue des champions la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a tout de même été poussé vers la sortie par le PSG. Luis Enrique ne comptait plus sur lui, préférant miser sur un gardien de but avec un meilleur jeu au pied. Présent en conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre Naples, l’international italien a justement été interrogé sur le sujet et sa déclaration devrait faire parler.
Cet été, le PSG a décidé de ne pas changer grand-chose dans son onze titulaire. Le club de la capitale n’a bouclé que trois arrivées, mais il y a toutefois un changement d’envergure. Alors que Gianluigi Donnarumma gardait les buts parisiens depuis plusieurs saisons, c’est maintenant Lucas Chevalier qui a cette responsabilité, car l’Italien est parti du côté de Manchester City.
Luis Enrique voulait un gardien avec un meilleur jeu au pied
Si Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG, c’est avant tout parce qu’il n’était plus désiré. En effet, Luis Enrique a décidé cet été que son équipe avait besoin de changement au poste de gardien de but. L’entraîneur espagnol voulait mettre la main sur un portier possédant un meilleur jeu au pied, point faible de l’international italien. Lucas Chevalier a donc été choisi, lui qui brillait dans cet aspect du jeu du côté de Lille.
Donnarumma s’exprime sur son jeu au pied
Présent en conférence de presse ce mercredi, Gianluigi Donnarumma a justement été interrogé sur son jeu au pied. Le gardien de but a affirmé qu’il voulait progresser dans ce domaine et que cela sera possible sous les ordres de Pep Guardiola, « l'un des meilleurs entraîneurs dans ce domaine ». Ses propos sont rapportés par TMW. « J'essaie toujours de m'améliorer et je vais le faire encore plus maintenant que je suis avec l'un des meilleurs entraîneurs dans ce domaine. Il faut toujours sentir le danger, quand on est en difficulté, il faut savoir lire les situations. Il y a des moments où l'on peut jouer et des moments où l'on peut tirer loin, cela dépend toujours des moments et des contextes. » Une déclaration qu’appréciera sûrement Luis Enrique.