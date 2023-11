Luis Enrique lâche un aveu sur le mercato du PSG

Pierrick Levallet

Après les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG a enflammé le mercato pour se renforcer offensivement. Dans cette optique, le club de la capitale s'est attaché les services de six joueurs, dont Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Luis Enrique serait d'ailleurs ravi de compter sur un secteur offensif aussi fourni.

Très actif dans le sens des départs, le PSG s’est également fait remarquer dans le sens des arrivées sur le mercato. Le club de la capitale a accueilli une bonne dizaine de nouveaux joueurs et s’est renforcé dans tous les secteurs. Le PSG a notamment mis les bouchées doubles pour remplacer Lionel Messi et Neymar.

Il écœure le PSG, une star de Luis Enrique hallucine https://t.co/3DxUpOO7b2 pic.twitter.com/pvaNJtTv6D — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Le PSG a enflammé le mercato cet été

Dans cette optique, la formation parisienne s’est attachée les services de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Bradley Barcola, Marco Asensio et Kang-In Lee ont également rejoint les rangs du PSG. Et Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction.

Luis Enrique se frotte les mains