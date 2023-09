Luis Enrique au PSG, le vestiaire lâche un message en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique est arrivé au PSG, durant l'intersaison, pour remplacer Christophe Galtier sur le banc. Une arrivée, qui semble faire l'unanimité au sein du vestiaire parisien, et notamment auprès d'Achraf Hakimi. En grande difficulté la saison dernière, l'international marocain de 24 ans est ravi de son rôle sous les ordres de l'Espagnol.

Perturbé par des soucis extra sportifs la saison dernière, Achraf Hakimi semble avoir retrouvé un second souffle depuis le lancement du championnat. Un retour en forme, qui coïncide avec l'arrivée de Luis Enrique. Et ce n'est pas hasard.

Sans Mbappé, le PSG prépare du lourd https://t.co/AXDo1bwFDd pic.twitter.com/5SKnr2JQh3 — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Hakimi apprécie son rôle

Selon les informations du Parisien, Achraf Hakimi apprécie son rôle au sein du groupe de Luis Enrique au PSG. Le latéral droit apprécie participer à la construction du jeu, mais aussi voir son équipe aussi impliquée cette saison.

« Il est très heureux de son rôle dans l’équipe »