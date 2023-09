Sans Mbappé, le PSG prépare du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché à la cheville contre l'OM, Kylian Mbappé avait quitté ses partenaires à la demi-heure de jeu. Mais si Luis Enrique s'était montré rassurant, aucun risque ne sera pris avec le crack de Bondy qui pourrait être ménagé samedi à Clermont, en vue du choc contre Newcastle la semaine prochaine. Mais même sans son attaquant vedette, le PSG peut toujours aligner une attaque de feu.

Après avoir longtemps grimacé, Kylian Mbappé avait fini par renoncer. Victime d'une distorsion ligamentaire de la cheville gauche en obtenant le coup franc marqué par Achraf Hakimi, l'attaquant français avait décidé d'être remplacé à la demi-heure de jeu contre l'OM. Toujours convalescent, le crack de Bondy pourrait être ménagé contre Clermont samedi avant de ne prendre aucun risque en vue du choc en Ligue des champions contre Newcastle mercredi soir.

Sans Mbappé, le PSG a quand même brillé contre l'OM

Un cas de figure qui s'est présenté dimanche soir contre l'OM puisque le PSG a du jouer une heure sans Kylian Mbappé. Fidèle à ses principes de jeu, Luis Enrique avait remplacé le capitaine de l'équipe de France par Gonçalo Ramos, n'opérant ainsi aucun changement tactique. L'attaquant portugais formait ainsi le duo d'attaque aux côtés de Randal Kolo Muani avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé dans les couloirs. Et cela avait bien fonctionné puisque le PSG a inscrit trois de ses quatre buts sans Kylian Mbappé sur la pelouse.

Luis Enrique a l'embarras du choix

Et c'est d'ailleurs assez rassurant alors que les débats sur la Mbappé-dépendance se sont multipliés. La saison dernière, lorsque l'ancien Monégasque était absent, la panique se faisait sentir au PSG où aucun autre attaquant n'était en mesure de prendre la profondeur. Un temps qui semble révolu grâce au mercato estival. Reste désormais à savoir quel sera le schéma tactique que choisira Luis Enrique pour défier Clermont samedi. Le technicien espagnol peut reconduire la même ligne de quatre attaquants qui a mis le feu dans la défense de l'OM. Néanmoins, le retour de Vitinha à gauche peut changer la donne. Dans cette optique, Bradley Barcola pourrait remplacer numériquement Kylian Mbappé en étant aligné aux côtés de Gonçalo Ramos. Ousmane Dembélé restant le favori à droite. Néanmoins, la prestation de Randal Kolo Muani contre l'OM peut lui permettre d'être aligné d'entrée. Et grâce à sa polyvalence, on peut l'imaginer partout ! Aussi bien dans le rôle de Kylian Mbappé, qu'en pointe plutôt que Gonçalo Ramos ou à droite pour faire souffler Ousmane Dembélé. Bref, même avec l'absence de Kylian Mbappé, sans oublier celles de Marco Asensio et Lee Kang-In, Luis Enrique dispose toujours d'une possibilité quasi-infinie pour aligner son attaque. Preuve que les choses ont été bien faites cet été pour renforcer le secteur offensif parisien. On peut vraiment parler de révolution au PSG.