OM : Il claque la porte et se fait dézinguer

Marqué par les propos tenus lors de la réunion houleuse entre les associations des supporters de l’Olympique de Marseille et la direction du club phocéen, Marcelino a décidé de quitter son poste, lui qui n’avait pourtant jamais perdu en Ligue 1. Une décision précipitée qui fait encore parler au moment de la nomination de Gennaro Gattuso.

Nommé à la tête de l’OM durant l’été, Marcelino ne se sera pas éternisé sur la Canebière. L’Espagnol a décidé de quitter son poste après la réunion tendue organisée la semaine dernière entre la direction et plusieurs groupes de supporters mécontents de la gestion du club. Alors que Gennaro Gattuso a été choisi par Pablo Longoria pour prendre sa succession, Robert Pires est revenu sur la décision de Marcelino.

L’OM prend un gros risque avec un proche du PSG https://t.co/rKg7hmFWic pic.twitter.com/kpqSjuldea — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

« C’est un peu rapide de la part de Marcelino »

« Je trouve que partir maintenant c'est un peu rapide de la part de Marcelino , regrette le champion du monde 1998, interrogé par L'Equipe dans ses colonnes du jour. Je le respecte mais je ne pensais pas qu'il agirait comme ça. Je pensais qu'il serait capable de relever la tête et le défi. C'est un défi même quand tu es joueur. Quand les supporters nous avaient mis le feu, je suis allé voir le président Robert Louis-Dreyfus et je lui ai dit : "je ne pars pas, je reste". Parce ce que justement... tu as envie de montrer une force de caractère. »

« L'Olympique de Marseille a besoin d'un entraîneur qui a du caractère »