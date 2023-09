Gattuso débarque, l'OM déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM tient son nouvel entraîneur. Ce mercredi, le club marseillais a officialisé l'arrivée sur le banc de Gennaro Gattuso, ancien coach notamment du Milan AC. Au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi, Pablo Longoria a justifié ce choix et n'a pas tari d'éloges à l'égard du champion du monde 2006, qui a déjà fait la connaissance de son groupe.

Le remplaçant de Marcelino est connu. L'OM a nommé Gennaro Gattuso au poste d'entraîneur. Le technicien italien a signé un contrat d'un an et pourrait rester une saison supplémentaire si le club termine dans les quatre premiers du championnat à la fin de la saison. Gattuso a dirigé son premier entraînement mercredi et a fait la connaissance de son groupe. Présent en conférence de presse, Pablo Longoria est revenu sur cette décision.

OM : Riolo en remet une couche sur le départ de Tudor https://t.co/ANGMqmHbqy pic.twitter.com/WKbdsQOH8q — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Longoria à la recherche d'une stabilité

« Pour nous c’est un moment important. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je fais une petite introduction sur le processus et pourquoi on l’a choisi. Après le match contre le PSG, j’ai parlé au vestiaire, on a analysé la situation et j’ai dit aux joueur que cette semaine on aurait un nouvel entraîneur. La priorité était d’avoir une stabilité sur le plan sportif. Gennaro avait le profil » a lâché le président de l'OM, considérant que Gattuso présentait le profil idoine pour le club.

Galtier justifie la nomination de Gattuso