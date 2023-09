L’OM prend un gros risque avec un proche du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En optant pour Gennaro Gattuso pour le poste d'entraîneur de l'OM, Pablo Longoria a innové en prenant la décision de se détacher de son réseau habituel, tout en laissant entrer Jorge Mendes dans le club phocéen. Les deux hommes bouclent une opération ensemble pour la première fois, ce qui peut laisser sceptique quant à la stratégie adoptée par le président marseillais.

Une semaine après la démission de Marcelino, c'est donc Gennaro Gattuso qui a mis fin à l'intérim de Jacques Abardonado qui sera donc resté deux matches sur le banc de l'OM. Un choix qui peut interpelle car pour la première fois Pablo Longoria a bouclé une opération avec Jorge Mendes, l'agent du technicien italien. Et s'il est très proche du PSG, comme en témoigne le dernier mercato estival, le célèbre agent portugais n'avait pas encore eu de porte d'entrée à l'OM. C'est chose faite.

Jorge Mendes arrive à l'OM, pour quoi faire ?

Un choix qui interroge toutefois sur le rôle de Pablo Longoria. « Il faut aussi se demander ce que Jorge Mendes vient faire là-dedans… », pose un impresario dans les colonnes de La Provence . Et pour cause, le président de l'OM est réputé pour essentiellement travailler avec son réseau et ses proches. C'est d'ailleurs ce qui lui a été reproché ces dernières semaines. Mais l'apparition de Jorge Mendes dans l'équation est à double tranchant.

La stratégie de Longoria intrigue