Luis Enrique à l’origine d’un nouveau transfert au PSG !

Pierrick Levallet

La fin approche pour Marco Verratti au PSG. N'étant plus en odeur de sainteté dans la capitale, l'international italien se rapprocherait de plus en plus de la sortie. Le Qatar pousserait notamment pour s'attacher ses services. Luis Enrique, lui, ne retiendrait pas vraiment le milieu de terrain de 30 ans pour une raison bien particulière.

Les jours de Marco Verratti sont comptés au PSG. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international italien ne fait plus l’unanimité dans la capitale. La direction parisienne a d’ailleurs ouvert la porte à son départ après ceux de Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos. La star de 30 ans ne serait pas vraiment dans les petits papiers de Luis Enrique.

PSG : C’est confirmé pour le transfert de Verratti ! https://t.co/Hs7higKHnW pic.twitter.com/QJtis6GA67 — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Luis Enrique a un reproche pour Marco Verratti

L’entraîneur du PSG reprocherait notamment un défaut au milieu de terrain de 30 ans. « Pourquoi Verratti n’est pas dans les petites papiers de Luis Enrique ? Il lui reproche son hygiène de vie, tout simplement » a ainsi révélé le journaliste Laurent Perrin lors d’une session questions réponses avec les internautes du Parisien .

Al-Arabi fonce pour son transfert du PSG