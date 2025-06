Luis Campos : Son salaire «mirobolant» au PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a eu quelques doutes, mais finalement, Luis Campos a bel et bien paraphé un nouveau contrat avec le PSG. Le feuilleton aura mis du temps avant de se dénouer, mais la signature a donc été officialisé. Et forcément, ça a été synonyme de nouveau salaire pour le Portugais, visiblement grassement payé à Paris.

Entre le PSG et Luis Campos , l’histoire va continuer. Arrivé en 2022, le Portugais s’était vu confier les clés du sportif dans la capitale française. Mais alors que son contrat arrivait à expiration, des doutes ont commencé à apparaitre. La prolongation de Campos commençait à tarder, mais finalement un accord a été trouvée et l’officialisation du PSG est tombée.

Luis Campos a donc prolongé au PSG et Nasser Al-Khelaïfi s’était réjouit de cette signature. Le président parisien avait fait savoir : « Nous sommes très heureux de renouveler Luis Campos au poste de Conseiller Sportif du Groupe jusqu’en 2030. Nous construisons notre projet sur le long terme et Luis a accompli un travail formidable au cours des trois dernières années ».

… avec un salaire XXL !

Journaliste pour L’Equipe, Loïc Tanzi a d’ailleurs fait une révélation sur le nouveau contrat de Luis Campos et son salaire au PSG. Pour Big Five, il a ainsi balancé : « Sur le contrat qu’il a signé, il est mirobolant. On connait son salaire ? Les premières rumeurs sont sorties, je pense qu’il est top 10 des salaires du PSG s’il est joueur. Il a un salaire de joueur ».