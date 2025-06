Lucas Chevalier : La condition pour signer au PSG !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, le PSG pense à Lucas Chevalier qui représente l’avenir au poste de gardien de but. Le Français pourrait débarquer cet été dans la capitale, mais pour qu’un tel transfert aboutisse, il faudrait un grand départ. L’avenir de Gianluigi Donnarumma à Paris étant plus que flou, l’arrivée du Lillois prend de plus en plus d’ampleur.

Après le titre en Ligue des champions, une mauvaise nouvelle pourrait tomber pour le PSG. En effet, Gianluigi Donnarumma semblerait s’éloigner de plus en plus d’une prolongation à Paris. Si cela se confirme, un départ de l’Italien lors du mercato estival serait très probable, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2026.

Lucas Chevalier pourrait débarquer si Donnarumma s’en va Si Gianluigi Donnarumma quitte le PSG cet été, le club de la capitale devra lui trouver un remplaçant de qualité. Selon Le Parisien, Luis Campos penserait notamment à Lucas Chevalier. Ce dernier serait plutôt ouvert à l’idée de débarquer à Paris, puisque la condition principale à son arrivée serait un départ de l’Italien. Le Français voudrait être assuré d’avoir la place de numéro un.