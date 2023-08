L’OM vise une star, l’annonce troublante qui relance tout

Thibault Morlain

A l'OM, on espère encore et toujours une prolongation d'Alexis Sanchez. Mais voilà que le Chilien, libre de tout contrat, ne manque pas de prétendants. Ces dernières heures, il a été question d'un possible retour au FC Barcelone pour remplacer Ousmane Dembélé. Une option sur laquelle s'est prononcé sur le clan Sanchez.

Alexis Sanchez va-t-il revenir à l'OM ? Telle est la question qu'on se pose encore sur la Canebière. Au sortir d'une excellente saison à Marseille, le Chilien n'a pas accepté l'offre de prolongation de sa direction. Sanchez se retrouve alors aujourd'hui libre de tout contrat et n'a pas encore retrouvé de club. Si un retour à l'OM fait parler, voilà que c'est plutôt au FC Barcelone que le joueur de 34 ans pourrait poser ses valises.

« Nous sommes en train de parler »

Journaliste pour TNT Sport , Enzo Oliveira révèle d'ailleurs qu'Alexis Sanchez se trouverait actuellement à Barcelone avec sa famille et son agent. En effet, avec le probable départ d'Ousmane Dembélé du PSG, l'idée d'un retour du Chilien chez les Blaugrana est survenue. Sanchez aurait alors été offert au Barça et son entourage fait d'ailleurs savoir : « Nous sommes en train de parler, ce n'est pas facile ».

Alexis Sanchez veut rejoindre Xavi

Joueur du FC Barcelone entre 2011 et 2014, Alexis Sanchez pourrait porter à nouveau le maillot blaugrana. Enzo Oliveira précise par ailleurs que l'ancien joueur de l'OM voudrait être entraîné par Xavi et s'estimerait au niveau pour jouer au Barça. Viendra-t-il alors remplacer Dembélé ? Alexis Sanchez a en tout cas l'avantage d'être libre.