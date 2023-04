L’OM veut son Mbappé, grande nouvelle sur le mercato

Florian Barré

À l'approche du mercato estival, l’OM de frapper un grand coup en Ligue 1. En effet, Folarin Balogun - prêté par Arsenal à Reims - plaît particulièrement aux olympiens et une arrivée de l’espoir anglais n’est pas si irréaliste que ça. C’est du moins dans ce sens que vont les propos du journaliste Loïc Tanzi dans L’Equipe de Greg.

Pour une première saison loin de l’Angleterre, Folarin Balogun n’a pas souffert du dépaysement. L’attaquant de Reims réalise une saison de haute volée (19 buts en 31 matchs) et voit sa cote grimper, notamment en Ligue 1. Pour cette raison, l’OM semble très intéressé à l’idée de recruter celui qui espère avoir une trajectoire de carrière similaire à celle de Kylian Mbappé : « J’aime beaucoup regarder Mbappé. Je pense que les choses qu’il a réalisées dans sa carrière, à un si jeune âge, sont juste exceptionnelles, avait lâché Balogun à Onze Mondial en mars. Il a grandi à Paris et il est un leader à la fois au PSG et surtout en équipe de France. J’admire la trajectoire de sa carrière. J’ai beaucoup d’admiration et de respect pour lui » .

Arsenal ne veut plus de Balogun

Mais pour l'heure, Folarin Balogun est loin d'apparaître comme une pièce essentielle aux yeux des dirigeants d'Arsenal, qui ne devrait pas le rapatrier l’été prochain. Une aubaine pour l’OM comme l'explique Loïc Tanzi : « C’est un attaquant qu’Arsenal veut vendre. A partir du moment où le club devient vendeur, le joueur devient un peu moins cher. Après, je pense que c’est un joueur qui a une énorme cote en Ligue 1, mais qui n’a pas encore une cote énorme en Europe, ce qui permet d’avoir une concurrence étrangère limitée » a affirmé le journaliste dans L’Equipe de Greg .

L’OM doit dégraisser

Les rumeurs concernant une potentielle arrivée de Balogun à l’OM renforcent par ailleurs un peu plus l’idée d’un départ d’Alexis Sanchez en fin de saison. Avec les 32M€ investis sur Vitinha cet hiver, difficile d’imaginer l’OM disputer la saison avec trois attaquants. Reste à savoir si Marseille aura les liquidités pour s’offrir un joueur qu’Arsenal ne vendra certainement pas au rabais.