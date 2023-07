L’OM veut signer une star, une terrible nouvelle tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alexis Sanchez n'est plus sous contrat avec l'OM et il pourrait ne plus l'être. En effet, le club marseillais hésite à le conserver coûte que coûte, alors que l'international chilien dispose d'une offre conséquente de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, les positions restent très éloignées et la perspective de le voir évoluer en Ligue 1 la saison prochaine s'éloigne de jour en jour.

Entre Alexis Sanchez et l'OM, un accord tarde à être trouvé, ce qui n'est jamais bon signe. Comme le confirme Sébastien Denis, des doutes existent sur la capacité du joueur à performer au sein du système que souhaite mettre en place Marcelino (certainement dans un 4-4-2).

L’OM boucle un transfert, un accord est annoncé https://t.co/2uhJyA2bub pic.twitter.com/SUawWdNcx9 — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

« Ça ne sent pas bon du tout »

« Ça ne sent pas bon du tout. Aujourd’hui il y a une vraie hésitation au niveau du board marseillais. Ils se disent qu’il a fait une très bonne saison, mais qu’il a 34 ans et cela fait longtemps qu’il n’a pas réalisé deux très bonnes saisons. Il y a aussi des incertitudes au niveau de sa capacité à s’adapter au schéma de jeu de Marcelino. Cela fait qu’aujourd’hui il y a une volonté de l’OM de le garder, mais pas aussi franche qu’elle pourrait l’être s'il était plus jeune » a lâché le journaliste de Foot Mercato.

« Le joueur est en position de force »