L'OM veut l'éjecter, il dit non

Alors que le mercato estival se rapproche, l’OM aurait d’ores et déjà plusieurs noms en tête afin de se renforcer. Les dirigeants marseillais auraient notamment un œil sur Alban Lafont, gardien du FC Nantes. Ce qui pourrait compromettre l’avenir de Pau Lopez à Marseille, mais le portier espagnol ne compte pas s’en aller.

Comme l’indiquait L’Équipe dernièrement, l’OM lorgnerait du côté du FC Nantes pour son prochain mercato. Les Olympiens s’intéresseraient notamment à Alban Lafont, une arrivée qui pourrait pousser Pau Lopez, sous contrat jusqu’en juin 2026, vers la sortie. Dans un entretien accordé à So Foot , le portier espagnol de 28 ans a dit tout le bien qu’il pensait de l’OM.

« Je ne partirai pas d’ici »

Pau Lopez a également confié qu’il n’avait aucune envie de quitter l’OM : « Là, j’ai 28 ans et j’ai presque réalisé tout ce que je voulais faire dans le football, donc je profite de chaque instant ici. Je n’ai rien d’autre en tête que l’OM. Je ne partirai pas d’ici, parce que j’ai tout ce dont j’ai besoin, sauf si le président et le coach me le demandent . »

