L’OM veut imiter le Real Madrid

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs années, l’OM peine à sortir régulièrement des joueurs de son centre de formation. Le dernier en date se nomme Boubacar Kamara, parti libre l’année dernière à Aston Villa et aujourd’hui en équipe de France. Le club veut malgré tout faire évoluer son centre de formation et souhaite notamment s’inspirer du Real Madrid.

C'est une question qui revient constamment quand on parle du centre de formation de l’OM. Comment se fait-il que le club marseillais arrive à faire émerger si peu de joueurs ? Si François-Régis Mughe a fait quelques apparitions récemment, le dernier joueur à avoir réussi après avoir été formé à l’OM se nomme Boubacar Kamara. Auprès de La Provence , Yann Daniélou, directeur du centre de formation, et Marco Otero, son directeur technique, arrivés en mai 2022 à l’OM, ont fait le point sur le développement de leur projet.

«Il faut du temps pour mettre des choses en place»

« On avait une mission très précise sur quatre paliers : faire un diagnostic, établir une stratégie, la mettre en œuvre, ce que l’on fait actuellement, assurer le suivi. L'horloge du temps n’est pas la même à la formation qu’au secteur professionnel. Il faut du temps pour mettre des choses en place afin de pouvoir répondre aux exigences des contraintes du haut niveau », a expliqué Yann Daniélou.

«Là-bas, on te dit que tu n’intègres pas le centre de formation pour intégrer l’équipe première»