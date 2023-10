Des magouilles à l’OM ? Il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Lors de la réunion qui a par la suite plongé l’OM en pleine crise institutionnelle, les représentants des groupes de supporters ont notamment évoqué le centre de formation. Ils ont reproché à la direction marseillaise d’avoir provoqué le départ de plusieurs jeunes joueurs originaires de Marseille et dénoncé des affinités avec certains agents. Marco Otero, directeur technique du centre de formation, a donné sa version à ce sujet.

Marco Otero n’a pas esquivé les sujets sensibles. Auprès de La Provence , le directeur technique du centre de formation de l’OM est revenu sur des reproches faits par les représentants des groupes de supporters lors de la réunion avec le directoire du club le mois dernier. Il a répondu concernant le départ de plusieurs jeunes joueurs de l’OM cet été, ainsi que sur des supposés liens avec certains agents, qui seraient indispensables pour signer en professionnel à Marseille.

«On ne peut pas contrôler ce que font les familles»

« Je ne peux pas parler des situations antérieures car je n’étais pas là. Mais déjà, tant que le joueur est mineur, il n’y a pas de commission. Après, on ne peut pas contrôler ce que font les familles, si elles donnent quelque chose sur les salaires ou les bonus qu’on verse aux joueurs. C’est interdit de le faire, mais ce n’est pas de notre responsabilité. Pour les majeurs, je me fous que l’agent soit Wasserman, CAA Base ou Jonathan Tordjman. Ça ne fait aucune différence. L’agent doit être licencié avec la Fédération française. Après, on négocie avec eux le contrat et les commissions. Point barre », a déclaré Marco Otero.

«C’est dur d’accepter que ton enfant n’a pas le niveau»