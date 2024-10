L’OM tient son nouveau numéro 9, «c’est exceptionnel»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à axer une partie de son projet sur la formation, Pablo Longoria a attiré plusieurs jeunes joueurs à l’OM ces dernières années. Il faut dire que l’OM n’a jamais était présente comme un club formateur, mais plusieurs cracks sont en train d’éclore à l’image de Robinio Vaz, attaquant de 17 ans qui flambe avec la réserve.

Et si l'OM tenait enfin un crack pour le futur ? Arrivé cet été en provenance de Sochaux, Robinio Vaz (17 ans) impressionne avec la réserve de l'OM en National 3. Le jeune attaquant pourrait faire quelques apparitions dans le groupe pro cette saison et son entraîneur Jean-Pierre Papin s'enflamme d'ailleurs à son sujet.

Robinio Vaz, le futur 9 de l'OM ?

« Ce qu’il fait à 17 ans est exceptionnel. Après une saison complète en National 3, on verra un joueur totalement transformé », assure l’ancien buteur de l’OM dans les colonnes de La Provence, avant de Bastien Cordoléani, journaliste qui de près les équipes de jeunes de l’OM, n’en rajoute une couche.

«Robinio Vaz est un excellent joueur»

« Robinio Vaz est un excellent joueur, avec un beau gabarit. Il peut à la fois tenir la balle dos au jeu mais aussi apporter de la percussion car il sait se retourner assez vite. Percutant, c’est un joueur de couloir à la base, mais l’OM l’a placé en numéro 9 avec Sofiane Sidi-Ali qui tourne autour, et ça marche plutôt bien. (...) C’est un garçon à l’écoute qui ne rechigne pas à l’effort, et avec les blessures et suspensions, je ne serais pas étonné de le voir dans le groupe pro une ou deux fois cette saison », estime-t-il.