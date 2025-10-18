L'OM tente un transfert record : La date est fixée ?

Cet été, l’OM a pendant de nombreuses semaines fait le forcing pour tenter d’attirer Joel Ordonez. Le club phocéen était prêt à faire de l’Équatorien le défenseur le plus cher de son histoire, mais finalement le Club Bruges a tenu bon et l’a gardé. Cela ne devrait toutefois pas durer, car il y a de grandes chances pour qu’il s’en aille l’été prochain.
La saison dernière, l’OM a souvent été plombé par sa défense. Pour tenter de changer les choses, le club phocéen a donc décidé de mettre le paquet cet été pour renforcer ce secteur. Au total, Pablo Longoria a fait venir quatre nouveaux axiaux : Facundo Medina, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley et Benjamin Pavard.
L’OM pistait Joel Ordonez
L’OM s’est donc bien renforcé en défense centrale, mais Pablo Longoria n’a pas réussi à boucler toutes ses pistes. En effet, le club phocéen voulait en priorité recruter Joel Ordonez cet été et Marseille était prêt à offrir jusqu’à 30M€ au Club Bruges. Une somme folle car elle aurait fait de l’Équatorien le central le plus cher de l’histoire de l’OM.
Liverpool piste Ordonez
D’après les informations de TBR Football, l’OM était bel et bien sur Joel Ordonez cet été, mais il faudra maintenant faire avec la concurrence de Liverpool. Les Reds estiment que l’Équatorien serait une bonne alternative à Marc Guéhi, si les dirigeants anglais n’arrivent pas à faire venir le joueur de Crystal Palace. Il est également précisé que le coéquipier de Willian Pacho en sélection devrait très probablement quitter la Belgique l’été prochain, ce qui annonce une belle bataille entre Marseille et Liverpool.