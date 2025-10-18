L'OM tente un transfert record : La date est fixée ?

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a pendant de nombreuses semaines fait le forcing pour tenter d’attirer Joel Ordonez. Le club phocéen était prêt à faire de l’Équatorien le défenseur le plus cher de son histoire, mais finalement le Club Bruges a tenu bon et l’a gardé. Cela ne devrait toutefois pas durer, car il y a de grandes chances pour qu’il s’en aille l’été prochain.

La saison dernière, l’OM a souvent été plombé par sa défense. Pour tenter de changer les choses, le club phocéen a donc décidé de mettre le paquet cet été pour renforcer ce secteur. Au total, Pablo Longoria a fait venir quatre nouveaux axiaux : Facundo Medina, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley et Benjamin Pavard.

L’OM pistait Joel Ordonez L’OM s’est donc bien renforcé en défense centrale, mais Pablo Longoria n’a pas réussi à boucler toutes ses pistes. En effet, le club phocéen voulait en priorité recruter Joel Ordonez cet été et Marseille était prêt à offrir jusqu’à 30M€ au Club Bruges. Une somme folle car elle aurait fait de l’Équatorien le central le plus cher de l’histoire de l’OM.