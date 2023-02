L’OM s’est planté sur le mercato, il jubile

Thomas Bourseau

Bien que l’OM ait finalement mis la main sur Vitinha, recrue la plus chère de l’histoire du club, le président Pablo Longoria souhaitait dans un premier temps recruter Terem Moffi. Le Nigérian a repoussé les avances de l’OM pour Nice, pour le bonheur de Jean-Clair Todibo.

Dans les ultimes heures du mercato hivernal, l’OM a mis la main à la poche en bouclant le transfert de Vitinha. L’attaquant portugais de 22 ans a débarqué en provenance du Sporting Braga contre la coquette somme de 32M€, ce qui fait de lui le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM.

L’OM a raté son coup pour Moffi qui fait les beaux jours de Nice

Avant que Vitinha signe en faveur de l’OM, le président Pablo Longoria a regardé ailleurs et notamment en Angleterre pour Leandro Trossard qui a finalement privilégié un départ de Brighton pour Arsenal ou encore Gonçalo Guedes qui a rejoint le Benfica Lisbonne. Mais le plus gros échec de l’OM cet hiver semble être Terem Moffi qui a snobé les avances de Pablo Longoria pour signer à l’OGC Nice. Et au vu de la réputation qu’il s’est déjà bâtie à Nice, l’OM peut s’en mordre les doigts.

L’OM a raté un «super joueur» sur le mercato https://t.co/C1MJsQ8Qjp pic.twitter.com/nrXFjcHDno — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

«C'est un tueur»