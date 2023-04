L'OM s'en débarrasse, il explose à l'étranger

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l'OM a notamment réussi à se débarrasser de Franco Tongya. Récupéré à la Juventus lors de l'opération avec Marley Aké, l'Italien n'a jamais joué avec les Phocéens et a finalement pris la direction du Danemark. Aujourd'hui du côté d'Odense, Tongya est visiblement en pleine progression.

En janvier 2021, Franco Tongya s'engage avec l'OM. Le milieu de terran débarque de la Juventus dans le cadre d'un chassé croisé avec Marley Aké. Très attendu, l'ex-Turinois n'aura finalement jamais joué avec l'équipe première. L'opération Tongya vire donc au flop et l'été dernier, l'OM s'en sépare, l'envoyant au Danemark, à Odense où il a signé pour 3 ans.

«C’est inquiétant», le terrible constat sur l’OM https://t.co/UOSRmRPWo6 pic.twitter.com/DMg5ItOyqe — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

« Tongya joue de mieux en mieux »

Travaillant pour le club danois, Thomas Helveg s'est confié sur les performances de Franco Tongya. Pour TMW , il a alors expliqué à propos de l'ex-joueur de l'OM : « Il joue de mieux en mieux et dernièrement, il a même marqué un but magnifique. Il va plutôt bien, c'est un joueur qui travaille beaucoup, même en défense, mais pour notre façon de jouer, il doit faire plus offensivement ».

« Il est important »