Mercato : L'OM peut trembler pour sa star

Thibault Morlain

La fin de saison approche et pour le moment, l'OM ne sait toujours pas si Alexis Sanchez continuera avec le club phocéen. Alors que les deux parties vont discuter d'ici quelques semaines, le flou persiste concernant l'avenir du Chilien. Restera ? Ne restera pas ? Du côté de l'OM, il y aurait quelques raisons de trembler.

Arrivé l'été dernier à l'OM, Alexis Sanchez a signé pour un an avec une année supplémentaire en option. Celle-ci sera-t-elle alors activée ? Telle est actuellement la question concernant l'avenir du Chilien. Auteur d'une énorme saison, Sanchez fait du bien à l'OM et le conserver serait un gros plus. Mais encore faut-il avoir toutes les cartes en main pour le convaincre de rester...

Tout dépendra de la Ligue des Champions

Ce mardi, La Provence fait une nouvelle confidence sur l'avenir d'Alexis Sanchez. Va-t-il rester à l'OM ? Selon les informations du quotidien régional, tout dépendra d'une qualification ou non en Ligue des Champions. Sans la C1, prolonger le Chilien pourrait bien être mission impossible pour l'OM.

« Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui »