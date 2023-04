Une improbable manigance est révélée, le nouveau fiasco du PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike ne s’est jamais imposé à Paris. Pire, l’attaquant français n’est même pas une solution régulièrement utilisée par Christophe Galtier, même en sortie de banc. En réalité, son transfert aurait été orchestré par Nasser Al-Khelaïfi qui voulait améliorer ses bonnes relations avec Jean-Pierre Caillot. Ekitike, lui, serait déjà à vendre…

L’été dernier, le PSG a longtemps cherché une solution pour offrir un remplaçant à Kylian Mbappé. Hugo Ekitike est arrivé du Stade de Reims en prêt avec option d’achat, un coup qui n’aura jamais porté ses fruits. Son temps de jeu est très limité, sûrement parce que Hugo Ekitike ne s’est pas du tout imposé au PSG. Hormis quelques buts en début d’année 2023, dont la plupart en Coupe de France, l’ancien rémois a galéré. Et Christophe Galtier ne lui offre plus beaucoup d’opportunités de se montrer…

Hugo Ekitike pas encore acheté… mais déjà à vendre !

Résultat, Hugo Ekitike pourrait en payer les frais dès cet été. A en croire les informations du journal Le Parisien , l’attaquant français serait déjà à vendre. Le PSG va lever l’option d’achat obligatoire et derrière, Ekitike devrait donc être invité à aller voir ailleurs. Un flop de taille pour Paris qui va dépenser près de 35M€ pour s’offrir les services d’Ekitike. Il faut dire que le Qatar aurait eu un rôle assez étrange dans ce deal…

Mercato - Zidane : Ça part dans tous les sens, le PSG se fait recaler https://t.co/7dzkk9UZWh pic.twitter.com/uNXl1ZLrQn — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

La drôle de manigance du Qatar